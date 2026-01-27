Москва в снежном плену: сугробы растут до рекордных 57 см, Шереметьево остановилось

На столицу в ночь на 27 января обрушился мощнейший снегопад, который парализовал город и может войти в историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, непогода продлится до среды, 28 января.

Прогностический центр «Метео» сообщает о стремительном накоплении снега. За ночь высота снежного покрова на базовой станции ВДНХ увеличилась с 30 до 41 сантиметра. По прогнозам руководителя центра Александра Шувалова, за полтора суток сугробы могут вырасти еще на 10–15 сантиметров. Это означает, что к утру четверга, 29 января, их высота может достичь 57 сантиметров, что приблизится к абсолютному рекорду, зафиксированному 29 января 1956 года.

Снежный коллапс уже привел к серьезным последствиям:

· Авиация: аэропорт Шереметьево был вынужден временно приостановить прием рейсов. · Дороги: на основных магистралях образовались пробки максимальной балльности — 9 баллов по 10-балльной шкале.