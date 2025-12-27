Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом России

Санкт-Петербург оказался самым тревожным регионом России в 2025 году, пишут «Ведомости» 26 декабря, ссылаясь на исследование КРОС под названием «Национальный индекс тревожности россиян».

Помимо Санкт-Петербурга, в число пяти наиболее проблемных регионов вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области. В десятку также попали Свердловская, Орловская, Новосибирская, Воронежская, Нижегородская области.

Из списка антилидеров по депрессивности выбыли Московская, Брянская и Белгородская области. Белгородская область, которая ранее занимала третье место, теперь находится на 13-й строчке.

«В 2025 году Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом (суммарный индекс тревоги снизился на 20%), уступив первенство Санкт-Петербургу (индекс возрос втрое), который в 2024 году не вошел даже в тройку самых тревожных субъектов РФ», – говорится в материале.

В 2025 году общий уровень тревожности в России увеличился на 7%, добавляется в исследовании.