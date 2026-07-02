Москва вспотела: 2 июля метеостанция ВДНХ показала самую высокую температуру лета

Второе июля стало самым жарким днем нынешнего лета в Москве. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК сообщил, что к трем часам дня на опорной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30 градусов, а спустя десять минут — до плюс 30,2.

По его оценке, максимальный суточный показатель окажется еще выше, так что именно сегодняшний день вышел в лидеры сезона. Синоптик напомнил, что тридцатиградусная отметка этим летом покорялась лишь однажды — 10 июня на ВДНХ зафиксировали ровно плюс 30.