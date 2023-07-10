Москва заняла первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Как сообщает издание «Утро.ру» , за прошедшие пять лет объемы инвестиций в столице России выросли в целых два раза. Об этом стало известно на Международной выставке под названием «Иннопром», что прошла в городе Екатеринбург.

Во время составления общероссийского рейтинга во внимание брались множество критериев, включая промышленный потенциал и темпы инвестиционного роста. В результате этого Москве удалось занять первое место в списке. Согласно сообщению Сергея Собянина, опубликованному в социальных сетях, такого бы не произошло без большого и кропотливого труда.

По итогам последних пяти лет объемы инвестиций сравнительно выросли вдвое, как и объем производства. Например, обрабатывающая сфера тоже ощутила на себе двухкратное увеличение.