Москвич М70 пошел вверх: плюс 32 процента за месяц и обещание полного привода

Кроссовер «Москвич М70» резко прибавил в продажах. По данным пресс-службы столичного автозавода, в июне реализовали 119 машин — на 32 процента больше, чем в мае. В компании связывают такой скачок с растущим доверием покупателей и ожидают, что в ближайшие месяцы результаты продолжат улучшаться.

Модель вышла на рынок в марте 2026 года и представляет собой адаптированную версию китайско-британского кроссовера MG HS. Клиентам предлагают два бензиновых мотора: полуторалитровый мощностью 150 лошадиных сил и двухлитровый на 200 сил. Привод пока только передний, стартовая цена — ₽2,689 млн. При этом завод уже анонсировал полноприводную версию, тесты которой начались в июне. Сейчас сборка ведется из готовых китайских машинокомплектов, но в перспективе «Москвич» планирует перейти на мелкоузловую сборку.