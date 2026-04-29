Москвич показал, как чинил Porsche 911 в часах Rolex после снегопада

Житель столицы снял ироничный видеоролик о том, как он устранял последствия коммунальной неприятности, обрушившейся на его коллекционный Porsche 911. Кадры, опубликованные в Telegram-каналах, запечатлели весь процесс: от демонстрации ущерба до финальной уборки.

Сначала владелец с усмешкой показал в кадре массивный хронометр Rolex, намекнув, что справиться с такой «простой на первый взгляд задачей» можно только в этих часах. Затем объектив переместился на засыпанный мокрым апрельским снегом автомобиль: у машины было разбито стекло, а салон и кузов оказались усыпаны осколками и грязью. Остатки повреждений мужчина философски собирал в фирменный пакет с логотипом Porsche.

Когда прибывшие коммунальщики спилили и убрали основную часть рухнувшего ствола, автовладелец лично забрался на крышу спорткара, чтобы смести оставшийся мусор, и по традиции сделал памятный кадр на фоне пережитого. В комментариях пользователи немедленно засыпали его вопросами о секрете спокойствия и о том, какой магний он принимает.