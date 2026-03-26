Москвич пришел в метро не с портфелем, а со шваброй — результат оценили попутчики
Москвич пришел в метро со шваброй и навел порядок в вагоне — пассажиры оценили
В московском метро произошел случай, который вызвал улыбку у тысяч пользователей соцсетей. Молодой человек, вооружившись шваброй, решил провести генеральную уборку прямо в вагоне поезда, пишет «Москва 24».
На кадрах, разлетевшихся по Сети, видно, как энтузиаст старательно моет пол под сиденьями, а попутчики спокойно реагируют на происходящее — некоторые даже приподнимают ноги, чтобы не мешать процессу.
В комментариях горожане встретили инициативного уборщика аплодисментами. Интернет-пользователи окрестили его «пассажиром года» и предположили, что после такого примера чистоту в подземке начнут наводить не только сотрудники метрополитена, но и сами горожане.