В московском метро произошел случай, который вызвал улыбку у тысяч пользователей соцсетей. Молодой человек, вооружившись шваброй, решил провести генеральную уборку прямо в вагоне поезда, пишет «Москва 24».

На кадрах, разлетевшихся по Сети, видно, как энтузиаст старательно моет пол под сиденьями, а попутчики спокойно реагируют на происходящее — некоторые даже приподнимают ноги, чтобы не мешать процессу.

В комментариях горожане встретили инициативного уборщика аплодисментами. Интернет-пользователи окрестили его «пассажиром года» и предположили, что после такого примера чистоту в подземке начнут наводить не только сотрудники метрополитена, но и сами горожане.