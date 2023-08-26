Москвич сбил на электросамокате пятилетнего малыша и сбежал с места ДТП

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, инцидент произошел в районе Южное Бутово. Мужчина на электросамокате не заметил идущего по тротуару пятилетнего мальчика и на полном ходу врезался в ребенка.

В настоящее время малыш госпитализирован с различными травмами. Самокатчик же сначала остановился, но почти сразу решил не оказывать помощь упавшему малышу и поскорее ретировался. Теперь его ищет полиция.

«Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении прокуратуры.

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