Москвич сделал предложение девушке, которая набросилась на него с ножом

Житель Москвы сделал предложение своей возлюбленной, которая ранее нанесла ему ножевое ранение в ходе конфликта. Как сообщает Телеграм-канал Mash, инцидент произошел в июле прошлого года во время празднования дня рождения пары.

После окончания вечеринки в арендованном доме мужчина предложил продолжить гуляние в их квартире, тогда как девушка хотела отдохнуть. Возникший спор перерос в конфликт, в ходе которого москвич ударил девушку, что привело к тому, что она схватилась за нож.

Мужчину доставили в больницу, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.

Адвокат Саид Ярахмедов заявил, что суд приговорил девушку к двум годам условного лишения свободы, хотя ей грозило до десяти лет. Пострадавший признал свою вину в инциденте и объяснил, что не рассчитал дистанцию, пытаясь помириться.

Девушка же пока не приняла окончательного решения относительно предложения.