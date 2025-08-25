Москвич сделал предложение девушке, которая набросилась на него с ножом
Москвич сделал предложение девушке, которая чуть его не зарезала
Житель Москвы сделал предложение своей возлюбленной, которая ранее нанесла ему ножевое ранение в ходе конфликта. Как сообщает Телеграм-канал Mash, инцидент произошел в июле прошлого года во время празднования дня рождения пары.
После окончания вечеринки в арендованном доме мужчина предложил продолжить гуляние в их квартире, тогда как девушка хотела отдохнуть. Возникший спор перерос в конфликт, в ходе которого москвич ударил девушку, что привело к тому, что она схватилась за нож.
Мужчину доставили в больницу, а в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.
Адвокат Саид Ярахмедов заявил, что суд приговорил девушку к двум годам условного лишения свободы, хотя ей грозило до десяти лет. Пострадавший признал свою вину в инциденте и объяснил, что не рассчитал дистанцию, пытаясь помириться.
Девушка же пока не приняла окончательного решения относительно предложения.