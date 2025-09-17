Москвича осудили на 15 суток за онанизм в вестибюле метро

В Москве мужчину отправили под административный арест на 15 дней за совершение непристойных действий на станции метро «Саларьево». Информацию об этом инциденте распространил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Согласно данным источника, подобное наказание последовало после того, как гражданин, используя куртку в качестве укрытия, начал совершать действия сексуального характера в общественном месте — в вестибюле московского метрополитена. Его поведение привлекло внимание других находящихся там людей, которые и обратились в правоохранительные органы.

Во время судебного заседания задержанный полностью признал свою вину и выразил просьбу избежать штрафных санкций. Суд принял во внимание его признание и назначил наказание в форме административного ареста.

Ранее сообщалось, что онанист попал в кадр фотографа в городском парке Южно-Сахалинска.