Москвич за день получил 11 штрафов за публикации свастики

В Кузьминском районном суде Москвы было вынесено решение о назначении жителю столицы 11 штрафов за размещение на его странице в социальной сети «ВКонтакте» изображений, содержащих нацистскую символику, а также цитат, пропагандирующих экстремизм. Об этом стало известно от пресс-службы суда, которую цитирует РИА Новости.

В соответствии с материалами дела, обвиняемый начал распространять запрещенные материалы еще в 2022 году, но внимание сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом он привлек только в январе текущего года. В результате было составлено 11 протоколов.

«Суд рассмотрел их за день и признал москвича виновным в совершении девяти правонарушений, предусмотренных статьей 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов) и двух правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики)», — приводится в публикации.

По информации, предоставленной источником, обвиняемый в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину и выразил глубокое сожаление о совершенном противоправном поступке.

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