Москвич зашел в вуз по чужому пропуску и попал в тюрьму

В Москве задержан молодой человек, который попытался посетить занятия в одном из столичных вузов вместо своего знакомого. Инцидент привел к вмешательству правоохранителей. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на пресс-службу главного управления Росгвардии по Москве.

По информации, распространенной пресс-службой столичного управления Росгвардии, сигнал поступил из МГТУ им. Баумана. Тревогу инициировала служба безопасности учебного заведения. Поводом стало проникновение в здание юноши, который предъявил на входе электронный пропуск, не принадлежавший ему лично.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что задержанному 18 лет. В ходе разбирательства выяснились детали этой необычной аферы. Настоящий студент университета договорился со своим приятелем, чтобы тот прошел на учебные пары под его именем. Для этого он предоставил товарищу доступ к своему идентификатору с QR-кодом.

Молодой человек был задержан. Его направили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего.

