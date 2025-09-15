Сахалинский фотограф случайно заснял онаниста в парке

В парке Южно-Сахалинска местный фотограф-блогер, намереваясь запечатлеть красоту природы, невольно стал свидетелем непристойного поведения мужчины. Очевидец утверждает, что заметил онаниста, уединившегося в укромном уголке и совершавшего действия непристойного характера.

Как сообщил портал astv.ru, случай произошел в лесополосе, недалеко от площадки для выгула собак, где обычно немноголюдно.

По словам фотографа, он углубился в лес с целью фотографирования природы и присел на пень. Благодаря мощному объективу камеры (1200 мм) он заметил мужчину, занятого непотребным делом. Он признался, что был настолько шокирован увиденным, что оцепенел.

Он не знал, как поступить: с одной стороны, ему хотелось немедленно пресечь это безобразие, но с другой — он опасался, что его вмешательство только ухудшит ситуацию и спровоцирует мужчину на непредсказуемые поступки.

В итоге, фотограф решил обратиться к мужчине. Свидетель добавил, что тот осознал, что его заметили, и незамедлительно скрылся в лесной чаще.

Примечательно, что мужчина выглядел вполне респектабельно: на нем были отутюженная клетчатая рубашка, куртка и очки.

Ранее сообщалось, что тюменцы обеспокоены частым появлением онанистов на улицах города.