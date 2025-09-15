Пошла на крайние меры? Россиянка зарезала сожителя, защищая дочь

Женщина, защищая дочь от агрессивного сожителя, нанесла ему смертельные ранения. Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил ей наказание в виде ограничения свободы. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

В Усть-Илимске (Иркутская область) суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, признав ее виновной в превышении допустимой самообороны, что повлекло за собой гибель ее сожителя. Женщине назначено наказание в виде года ограничения свободы.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в мае. Сожитель напал на дочь осужденной и начал избивать ее. Мать, пытаясь остановить насилие, безуспешно пыталась оттащить агрессора и уговорить его прекратить. В отчаянии она взяла кухонный нож и нанесла несколько ударов нападавшему. Ранения оказались смертельными.

После случившегося женщина, осознав произошедшее, вымыла орудие убийства, связалась с родственниками и знакомыми, чтобы получить совет, а затем добровольно явилась в правоохранительные органы и сообщила о случившемся.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, в частности, явку с повинной и активное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее дебоширов, устроивших потасовку из-за оплаты проезда, задержали в Подмосковье.