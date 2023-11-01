Москвича приговорили к заключению в колонии за покушение на убийство малолетней дочери

Столичная прокуратура опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство рассказало о деталях произошедшего, а также о том, какую меру пресечения избрали для жителя столицы.

Ранее сообщалось о том, что 12 сентября мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, перевесил свою малолетнюю дочь через перила балкона и угрожал сбросить ее с тринадцатого этажа жилого дома. Информацией также поделились в RT. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые смогли вовремя остановить мужчину. Благодаря их усилиям злой умысел не был доведен до конца.

Как выяснилось, ранее 28-летний житель столицы уже был неоднократно судим. Он не признал свою вину в совершении преступления, а суд, в свою очередь, приговорил мужчину к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.