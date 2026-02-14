Москвичам назвали точную дату: когда снег наконец перестанет идти в столичном регионе

Москвичам назвали точную дату, когда обильные снегопады наконец покинут регион. По прогнозам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, осадки пойдут на убыль во вторник, 17 февраля. До этого времени интенсивность снега будет непостоянной. Своим прогнозом с RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 14 февраля, ожидается умеренный мокрый снег. В воскресный день осадки станут незначительными и проявят себя лишь местами. Однако к понедельнику метель снова усилится. Лишь со вторника, по словам метеоролога, наступит долгожданное затишье.

На предстоящих выходных в столице будет по-весеннему тепло. Воздух днем прогреется до плюс 2 градусов, а местами и до плюс 3. Ночные температуры также будут близки к нулю: ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Специалист предупредил, что сильного таяния снега не случится, однако высота сугробов может немного уменьшиться.

Уже во второй половине воскресенья в город придет похолодание. В ночь на понедельник, 16 февраля, столбики термометров резко упадут до минус 10-15 градусов, а дневная температура не превысит минус 8-13 градусов. Холода задержатся как минимум до среды: по ночам в столичном регионе ожидается минус 13-18 градусов, а при определенных условиях возможно и до минус 20. Днем воздух будет прогреваться лишь до минус 7-12 градусов.

Ранее сообщалось, почему современные люди стали чаще умирать во сне.