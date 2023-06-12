Москвичам рассказали, чем порадует погода на День России

Жителей Москвы и области День России ожидает относительно теплая погода с небольшой облачностью. Осадков не ожидается.

Как отметила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская, в столичном регионе в течение дня температура воздуха будет держаться на уровне 21-градусной отметки.

«Небольшая облачность, без осадков в Москве. Температура - плюс 19-21 градус, по области - плюс 17-22", - цитирует Котилевскую РИА Новости.

Ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, добавила синоптик.