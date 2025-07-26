Москвичам рассказали, чем порадует погода в субботу

В субботу в Москве не будет осадков, температура воздуха составит до +28 градусов. На юге и западе Московской области возможны кратковременные дожди и грозы, поведал в беседе с РИА Новости Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Как отметил специалист, в настоящее время большая часть территории столичного региона будет находиться под воздействием антициклона, пришедшего с востока. В таких условиях в Москве и её окрестностях ожидается переменная облачность без осадков.

«Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 — плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 — плюс 29 градусов», — рассказал Леус.

Специалист по прогнозам погоды сообщил, что на юге и западе Московской области ожидаются изменения в погодных условиях. В этой части региона пройдёт атмосферный фронт, поэтому во второй половине дня возможны кратковременные осадки в виде дождя и грозы.

«Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — добавил Леус.

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