Москвичей предупредили о возможности увидеть северное сияние в небе над столицей

Жители Москвы и Подмосковья в ближайшие ночи могут стать свидетелями редкого для средней полосы России явления — полярного сияния. По информации Агентства городских новостей «Москва», уникальную возможность горожанам предоставят мощные магнитные бури, воздействующие на Землю.

Как отметил профессор Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев, лучшие шансы в году увидеть аврору придутся именно на периоды 6 и 7 ноября.

«Потенциально сегодня и завтра могут быть одни из лучших шансов в году. Так что имеет смысл морально подготовиться. А как будет по факту, надо смотреть ближе к ночному времени. Плюс, конечно, свое негативное слово может сказать погода», – сказал Богачев.

Магнитные бури такой силы, способные «сдвинуть» полярное сияние до средних широт, являются следствием мощных вспышек на Солнце, выбросивших в сторону Земли облака солнечной плазмы.

Ранее сообщалось, что ученые связали магнитные аномалии древней Земли с нестабильностью ее ядра.