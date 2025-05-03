Москвичей шокировали цены на авиабилеты в Абхазию

В аэропорту Внуково пассажиры удивились высокой стоимостью билетов на самолет из Москвы до Сухума. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из воздушной гавани.

Москвич рассказал журналисту, что купил билет до Абхазии еще 15 апреля, когда объявили о продажах. Однако реальная цена, по его словам, оказалась выше, чем анонсировалось изначально. При этом среди пассажиров, ожидающих рейс, не меньше 50 человек, включая детей.

«Сказали, что перелеты начнутся 1 мая, но билетов на эту дату не было изначально, только на 3-е число. Однако первый рейс все-таки прошел 1 мая. Я купил билет примерно за 22 тысячи рублей, хотя изначально обещали, что билеты будут стоить 5–6 тысяч», — недоумевает собеседник.

Пара путешественников в аэропорту также рассказала NEWS.ru, что спонтанно попала на рейс до Сухума. Они потратили на билет в одну сторону 18 тысяч рублей. Это цена за одного человека.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Абхазией после 30-летнего перерыва.