Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией после 30-летнего перерыва

С 1 мая после тридцатилетнего перерыва вновь будет осуществляться прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Первый рейс по маршруту «Внуково» — Сухум выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро». На это в своем материале указало РИА Новости.

Сообщается, что на борту лайнера будет организована концертная программа с участием популярных артистов из России и Абхазии. Мероприятие будет посвящено дружбе и победе в Великой Отечественной войне.

По прибытии гостей будут встречать представители абхазской культуры, а также молодые люди и дети в традиционных костюмах.

Изначально планировалось, что первый рейс состоится 3 мая, но в связи с большим количеством желающих авиакомпания «ЮВТ аэро» приняла решение добавить дополнительный рейс на 1 мая. Кроме того, в направлении Сухума будут выполнять полеты «НордСтар» из Москвы и Красноярска и авиакомпании Ifly из столицы.

Аэропорт в Сухуме расположен в 18 километрах от центра столицы Абхазии, рядом с селом Бабушара в Гулрыпшском районе республики. 7 февраля 2025 года аэропорт в Сухуме впервые за более чем 30 лет принял рейс из Москвы в тестовом режиме.

Ранее в Абхазии был избран новый президент Бадра Гунба. Он тут же высказался, что считает одной из своих самых приоритетных задач укрепление отношений с Российской Федерацией. По его оценке, в последние годы наблюдалось ослабление взаимодействия между странами, что требует немедленных корректирующих мер.