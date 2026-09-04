Москвичи готовятся к дождям и снегу: какие машины внезапно стали популярнее

В Москве и Московской области в июле 2026 года вырос спрос на шины для кроссоверов и внедорожников. По данным исследования Авито Товаров и Авито Авто, интерес к SUV-шинам увеличился на 16% по сравнению с июлем прошлого года, пишет REGIONS .

Наиболее заметный рост продаж показали Hankook — на 66%, Ikon Tyres — на 54% и Sailun — на 42%. Также увеличились продажи шин Kumho (+31%) и MICHELIN (+28%).

В Москве по объему продаж лидирует MICHELIN с долей 29%. На втором месте находится Ikon Tyres — 15%, на третьем Nokian Tyres — 12%. В пятерку также вошли Hankook с 11% и Triangle с 6%.

В целом по России спрос на новые шины вырос на 28% год к году, а на шины с пробегом — на 9%. При выборе водители ориентируются на стоимость и характеристики автомобиля, а также используют сервисы для подбора подходящего типоразмера.

Рост интереса к шинам сопровождается увеличением спроса на подержанные полноприводные SUV. За семь месяцев 2026 года в Москве он вырос на 18%.

Больше всего интерес вырос к Mitsubishi ASX — в два раза. Спрос на Lexus NX увеличился на 86,4%, Toyota Venza — на 83,5%, Genesis GV80 — на 77,8%, Hyundai ix35 — на 72,4%.

Наибольший спрос на внедорожники и кроссоверы традиционно наблюдается с августа по ноябрь. В этот период автомобилисты начинают готовиться к дождям, снегу и ухудшению дорожных условий.

Самым популярным полноприводным кроссовером в Москве стал BMW X5 со средней ценой ₽6,7 млн. Далее расположились Toyota Land Cruiser со средней стоимостью ₽6,6 млн и BMW X6 — ₽7,1 млн.

По оценке экспертов, осенью интерес к автомобилям повышенной проходимости обычно превышает среднегодовой показатель примерно на 4%.