Омбудсмен Подмосковья рассказала о правах общественных наблюдателей на выборах

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, какие права есть у общественных наблюдателей на выборах. С таким вопросом к ней обратился житель Серпухова.

Фаевская напомнила, что наблюдателем может быть гражданин РФ с активным избирательным правом на проводимых выборах. Также наблюдателей могут назначать субъекты общественного контроля, к примеру, общественные палаты.

Наблюдатели имеют право знакомиться со списками избирателей, находиться на избирательном участке в день голосования и в дни досрочного голосования, наблюдать за выдачей бюллетеней избирателям, присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования.

Также они могут наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, и бюллетеней, выданных избирателям. Помимо этого, у них есть право наблюдать за подсчетом голосов избирателей на участке на расстоянии

и за составлением протокола об итогах голосования.

Кроме того, наблюдатели могут обращаться к председателю участковой комиссии с предложениями и замечаниями, знакомиться с протоколами комиссии о результатах выборов, носить нагрудный знак с обозначением своего статуса, обжаловать действия или бездействие комиссии в вышестоящую комиссию, присутствовать при повторном подсчете голосов

в соответствующих комиссиях.

Наблюдатели могут производить в помещении для голосования фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя. При этом съемку необходимо проводить так, чтобы не нарушалась тайна голосования и чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных.

В то же время наблюдатель не может выдавать избирателям бюллетени, расписываться за избирателей при получении бюллетеней, заполнять за них бюллетени, участвовать в проводимом членами комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней. Также ему запрещено совершать действия, препятствующие работе комиссии, и проводить агитацию среди избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность коммуникации с жителями.