Москвичи и жители региона увидят яркую комету в октябре

Новая комета уже сейчас стремительно приближается к Земле. По расчетам ученых, небесное тело достигнет пика яркости в конце октября. Тогда его можно будет увидеть невооруженным глазом после захода солнца. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В октябре жители России получат возможность наблюдать новую комету C/2025 A6 (Lemmon), открытую в начале этого года. По данным источника, небесное тело приближается к Земле со скоростью около 5 млн км в сутки.

Минимальное расстояние до кометы составит менее 90 млн км 21 октября. Ученые отмечают, что яркость объекта растет быстрее прогнозов — через 10-14 дней ее можно будет увидеть в бинокль, а к концу октября она может стать видимой невооруженным глазом.

Специалисты поясняют, что комета быстро движется в направлении созвездия Большой Медведицы, а в пик яркости переместится в область созвездий Змеи и Змееносца. Наблюдать ее получится после захода солнца при условии ясной погоды.

Ранее пролетающий над Японией крупный метеор попал на видео.