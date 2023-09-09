Как сообщает RT , российский лидер поздравил жителей Москвы и граждан всей страны. Он отметил надежность столицы как твердой опоры государства.

Президент России Владимир Путин искренне поздравил жителей Москвы с Днем города. Он обратился к москвичам с теплыми словами и отметил, что город всегда выступал в качестве надежной опоры для всей России.

В целом, поздравление было наполнено патриотическими чувствами. Москвичи явно уловили посыл, который призывает их продолжать работать на благо своего города и страны в том числе.

Москва сочетает в себе богатую историю и культурное наследие, что получили современное развитие. Это делает ее местом, которым справедливо гордится каждый горожанин. Остается надеяться, что москвичи и власти города продолжат прилагать все усилия для его дальнейшего процветания.