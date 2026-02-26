Москвичи признались в тотальной апатии: 87% потеряли мотивацию из-за холодов

Февральская погода в Москве оказалась настолько суровой, что горожане массово предпочли оставаться дома. Согласно опросу компании Dars, результаты которого приводит « Москвич Mag », 92 процента столичных жителей признались, что у них пропало желание выходить на улицу.

Причина — затяжные холода, снегопады и отсутствие солнца. Особенно контрастно это выглядит на фоне декабря и января, когда почти 90 процентов москвичей активно планировали зимний досуг и регулярно выбирались в город.

В феврале ситуация кардинально изменилась. Большинство жителей столицы выходят из дома только на работу и по неотложным делам. 78 процентов опрошенных заявили, что стали реже покидать квартиру без необходимости. А около 70 процентов и вовсе проводят дома почти вдвое больше времени, чем в начале зимы.

Негативные погодные условия сказались и на эмоциональном состоянии горожан. Почти 87 процентов москвичей отметили резкое снижение энергии и мотивации. Более 60 процентов признались, что стали реже посещать театры, выставки, торговые центры и рестораны.

Синоптики подтверждают, что февраль действительно выдался аномальным. В первую неделю месяца Москва оказалась на вершине «барической горы» с давлением до 756 мм рт. ст., а морозы достигали -23 градусов. Резкие перепады давления, которые метеорологи называют «барической пилой», и высокая влажность сделали свое дело: город погрузился в «серо-белую мглу».