Москвичи раскрыли подробности о хостеле, где жил предполагаемый убийца Кириллова

Канал RT пообщался с владельцами квартир в ЖК «Среда». Именно от этого комплекса неподалеку расположился хостел, где жил Ахмад Курбанов, обвиняемый в убийстве генерал-лейтенант Игоря Кириллова и его помощника.

Хостел расположился в 500 м от жилищного комплекса. Население этого района не в восторге от соседства с заведением для ночлега. По словам собеседников канала, они уже пять лет пытаются доказать, что место открыто и работает неправомерно. Обращались люди в разные инстанции, но это не помогало.

«Я около года писал по поводу него. Указывал, что земельный участок под зданием не может использоваться под жилье. Но получил ответ, что все в порядке. А соседи писали во все инстанции около пяти лет — хотели, чтобы его закрыли», — сообщил один из жильцов.

Жители этого комплекса остаются недовольны тем, что приезжие занимают парковку у домов. Это затрудняет движение. Кроме того, москвичи волнуются за детей. По словам одного из собеседников RT, один из постояльцев «ночлежки» приставал на улице к женщине с маленькими детьми.

Ранее сообщалось, что вероятный подрывник машины Кириллова жил в 500 метров от него.