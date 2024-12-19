Стало известно, что исполнитель убийства Кириллова жил в 500 м от генерала

Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова Ахмад Курбанов жил в гостинице неподалеку от того места, где был совершен теракт. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Курбанов жил всего в 500 м от того места, где прогремел взрыв. Он заранее снял номер в гостинице «Карачарово», которая находится на улице Газгольдерной, чтобы иметь возможность вести слежку за генералом.

«Попал на все камеры, хотя менял куртки. По-дилетантски переодевался прямо перед ними, чем в итоге только привлек к себе внимание», — указано в микроблоге на поведение Курбанова.

В итоге исполнителя теракта быстро вычислили и отследили путь его отхода. Подозреваемого задержали в Балашихе, куда он отправился после совершения преступления.

Ранее Федеральная служба безопасности показала видео задержания злоумышленника. На нем виден Курбанов, сидящий на улице на коленях со сцепленными наручниками руками.