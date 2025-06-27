Москвичи решили попрощаться с монорельсом и прокатились в последний раз

Жители и гости столицы пришли попрощаться с монорельсовой дорогой, решив напоследок прокатиться по маршруту, сообщили в телеграм-канале агентства «Москва».

Функционирование монорельса завершится в субботу, 28 июня, после чего эстакаду планируется преобразовать в общественное пространство. Как отмечают журналисты, сегодня многие стремятся воспользоваться последней возможностью проехать в вагоне этого необычного вида транспорта, который так и не стал популярным в Москве.

Недавно горожане поддержали инициативу создания парковой зоны на месте монорельса. Проект предполагает обустройство территории с клумбами, аллеями, пунктами питания, пешеходной зоной и беговой дорожкой протяженностью более 4 км. При этом несколько вагонов монорельса будут сохранены, а несущие конструкции укреплены и модернизированы.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе предложили отказаться от надписей на английском в метро.