Москвичи рванули в Питер на выходные: куда еще едут те, кто не хочет надолго выпадать из работы
Россияне стали чаще выбирать короткие путешествия до трех дней
Россияне переключились на короткие путешествия. По данным сервиса Bronevik.com, который входит в Российский союз туриндустрии, в июне 88 процентов всех бронирований туристического жилья пришлось на поездки продолжительностью до трех дней.
Средняя стоимость ночи в таких поездках составила ₽5,6 тыс. Чаще всего для короткого отдыха выбирали Москву — 15 процентов бронирований, Санкт-Петербург — 11 процентов, а также Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск.
В компании отметили, что даже в условиях неопределенности люди не отказываются от поездок, а все чаще выбирают компактные форматы, позволяющие сменить обстановку без долгого отсутствия на работе и серьезных расходов. По данным туроператора «Дельфин», семейная поездка на троих в июне обходилась примерно в ₽97 тыс. в Подмосковье, ₽69 тыс. — в Санкт-Петербурге и ₽57 тыс. — по маршрутам Золотого кольца. Среди москвичей самым популярным направлением на выходные стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25 процентами бронирований, далее следуют Москва и Московская область, Нижегородская, Краснодарский край и Ярославская область.