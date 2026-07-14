Москвичи рванули в Питер на выходные: куда еще едут те, кто не хочет надолго выпадать из работы

Россияне переключились на короткие путешествия. По данным сервиса Bronevik.com, который входит в Российский союз туриндустрии, в июне 88 процентов всех бронирований туристического жилья пришлось на поездки продолжительностью до трех дней.

Средняя стоимость ночи в таких поездках составила ₽5,6 тыс. Чаще всего для короткого отдыха выбирали Москву — 15 процентов бронирований, Санкт-Петербург — 11 процентов, а также Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород и Новосибирск.

В компании отметили, что даже в условиях неопределенности люди не отказываются от поездок, а все чаще выбирают компактные форматы, позволяющие сменить обстановку без долгого отсутствия на работе и серьезных расходов. По данным туроператора «Дельфин», семейная поездка на троих в июне обходилась примерно в ₽97 тыс. в Подмосковье, ₽69 тыс. — в Санкт-Петербурге и ₽57 тыс. — по маршрутам Золотого кольца. Среди москвичей самым популярным направлением на выходные стали Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25 процентами бронирований, далее следуют Москва и Московская область, Нижегородская, Краснодарский край и Ярославская область.