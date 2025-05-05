Стало известно, почему в Москве отключают мобильную связь

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал , почему в столице наблюдаются периодические проблемы с сотовой связью.

Ограничение доступа в интернет и перебои сотовой связи не случайность, а намеренная заглушка. По словам Бедерова, такие меры ввели для безопасности: украинские дроны ориентируются по данным GPS, которые легко отслеживают по сетям Wi-Fi и базовым станциям сотовой связи. Замедленная работа систем позволит снизить риски и затруднить наведение БПЛА.

Также приглушение связи, по словам эксперта, поможет затруднить приведение в действие взрывных механизмов.

«Сигнал у нас передается по радиоканалу. GSM-сеть, та самая сотовая связь, и есть — радиоканалы. Причем радиоканалы самые массовые и дешевые. Если прикрепить к взрывному механизму GSM-приемник, ему можно передавать различные сигналы со смартфона, мобильника или пейджера. Глушение мобильной связи нивелирует вероятность такого сценария», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».

Напомним, что 5 мая москвичи получили сообщение от ЕРСЧС, где предупредили о сбоях и медленной в работе сотовой связи. Жители жаловались на отсутствие доступа в интернет со смартфонов. Некоторые также не могли совершать звонки.

Ранее сообщалось, что у российских операторов сотовой связи произошел массовый сбой.