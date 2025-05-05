Стало известно, почему в Москве отключают мобильную связь
Эксперт Бедеров связал проблемы с мобильным интернетом в Москве с угрозами ВСУ
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Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, почему в столице наблюдаются периодические проблемы с сотовой связью.
Ограничение доступа в интернет и перебои сотовой связи не случайность, а намеренная заглушка. По словам Бедерова, такие меры ввели для безопасности: украинские дроны ориентируются по данным GPS, которые легко отслеживают по сетям Wi-Fi и базовым станциям сотовой связи. Замедленная работа систем позволит снизить риски и затруднить наведение БПЛА.
Также приглушение связи, по словам эксперта, поможет затруднить приведение в действие взрывных механизмов.
«Сигнал у нас передается по радиоканалу. GSM-сеть, та самая сотовая связь, и есть — радиоканалы. Причем радиоканалы самые массовые и дешевые. Если прикрепить к взрывному механизму GSM-приемник, ему можно передавать различные сигналы со смартфона, мобильника или пейджера. Глушение мобильной связи нивелирует вероятность такого сценария», — объяснил собеседник «Газеты.Ru».
Напомним, что 5 мая москвичи получили сообщение от ЕРСЧС, где предупредили о сбоях и медленной в работе сотовой связи. Жители жаловались на отсутствие доступа в интернет со смартфонов. Некоторые также не могли совершать звонки.
Ранее сообщалось, что у российских операторов сотовой связи произошел массовый сбой.