Москвичи второй день несут цветы к тумбе Одесса в память о трагедии в Доме профсоюзов

Жители Одессы и москвичи почтили память жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, возложив цветы к памятному знаку на Аллее городов-героев у Кремлёвской стены в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Возложить цветы пришли более 150 человек. Также буквально утопает в цветах тумба города Одессы у мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду.

В храме мученицы Татианы прошла заупокойная служба, после которой участники мероприятия отправились к месту возложения цветов.

Еще с раннего утра в минувший четверг, 1 мая, москвичи начали приносить цветы к памятнику в честь Одессы. К полудню мемориал был полностью покрыт цветами.

В мае 2014 года, когда в Украине происходили события, связанные с государственным переворотом, сторонники этого переворота и украинские националисты совершили поджог Дома профсоюзов, где укрывались активисты «антимайдана». В результате этой трагедии погибли 48 человек, а более 250 получили ранения.