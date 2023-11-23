Москвичка девять лет получала пособия на несуществующего ребенка

Москвичка Хава Бибулатова выдумала ребенка и в течение девяти лет получала социальные пособия по уходу за ним, сообщает SHOT.

В 2014 году Хава, которой тогда был 21 год, каким-то образом подделала свидетельство о рождении ребенка, собрала необходимые документы и обратилась за пособием в соцзащиту Басманного района.

Несуществующую девочку Хава назвала Люба Адамовна.

Мошенничество вскрылось нынешней осенью. За это время Бибулатова получила пособий на сумму около 1,2 млн рублей, а Люба уже «пошла» в третий класс.