Москвичка объяснила, почему заменила отчество на «матчество»
Москвичка поменяла отчество на «матчество» из-за плохих отношений с отцом
Фото: [Документы/Медиасток.рф]
Москвичка Милисса-Алистрина Анновна Пересвет три года назад совершила необычный для российской практики шаг — заменила в документах отчество на матроним (производное от имени матери). Как она объяснила в интервью RT, это решение стало способом разорвать эмоциональную связь с отцом, отношения с которым окончательно прервались к ее 20-летию.
Идея изменить имя и фамилию зародилась у Милиссы-Алистрины еще в 12 лет, но реализовать замысел она смогла лишь после совершеннолетия. Первоначально она планировала полностью отказаться от отчества, однако осознала, что его отсутствие может создать практические сложности. Тогда и возникла компромиссная идея — взять «матчество».
Процедура смены Ф.И.О. оказалась технически несложной, но потребовала уплаты госпошлины и последующего обновления основных документов — паспорта, водительских прав, СНИЛСа и полиса ОМС. При этом менять аттестат и диплом не потребовалось — достаточно предъявлять их вместе со свидетельством о перемене имени. Наибольшую поддержку девушка получила от матери.
Эксперты оценивают этот случай неоднозначно. Психолог Екатерина Горина указывает, что использование матронимов известно с древности и помогает человеку формировать предпочитаемую идентичность. В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко считает, что такие практики противоречат русской традиции и должны сопровождаться дополнительными административными барьерами.
Для самой Милиссы-Алистрины матроним стал не просто формальностью, а важным эмоциональным якорем. Ее младшая сестра уже планирует последовать этому примеру по достижении 18 лет.
Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин диагностирует болезни через ИИ.