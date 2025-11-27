Москвичка объяснила, почему заменила отчество на «матчество»

Москвичка Милисса-Алистрина Анновна Пересвет три года назад совершила необычный для российской практики шаг — заменила в документах отчество на матроним (производное от имени матери). Как она объяснила в интервью RT , это решение стало способом разорвать эмоциональную связь с отцом, отношения с которым окончательно прервались к ее 20-летию.

Идея изменить имя и фамилию зародилась у Милиссы-Алистрины еще в 12 лет, но реализовать замысел она смогла лишь после совершеннолетия. Первоначально она планировала полностью отказаться от отчества, однако осознала, что его отсутствие может создать практические сложности. Тогда и возникла компромиссная идея — взять «матчество».

Процедура смены Ф.И.О. оказалась технически несложной, но потребовала уплаты госпошлины и последующего обновления основных документов — паспорта, водительских прав, СНИЛСа и полиса ОМС. При этом менять аттестат и диплом не потребовалось — достаточно предъявлять их вместе со свидетельством о перемене имени. Наибольшую поддержку девушка получила от матери.

Эксперты оценивают этот случай неоднозначно. Психолог Екатерина Горина указывает, что использование матронимов известно с древности и помогает человеку формировать предпочитаемую идентичность. В то же время председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко считает, что такие практики противоречат русской традиции и должны сопровождаться дополнительными административными барьерами.

Для самой Милиссы-Алистрины матроним стал не просто формальностью, а важным эмоциональным якорем. Ее младшая сестра уже планирует последовать этому примеру по достижении 18 лет.

