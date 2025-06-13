В Кузбассе подросток разместил более 400 стикеров с нацистской символикой

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который публиковал в своем Телеграм-канале более четырёхсот изображений с нацистской символикой. Об этом стало известно из сообщения в группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно данным, предоставленным источником, несмотря на попытки молодого человека сохранить анонимность в социальных сетях, его удалось идентифицировать. Информация о произошедшем была передана в комиссию по делам несовершеннолетних, и нарушителя вместе с его матерью уже вызвали на встречу.

На заседании, куда подросток пришёл с георгиевскими лентами, он публично извинился. Молодой человек признал свою вину и сказал, что его поступок был «ужасной ошибкой».

В отношении нарушителя было вынесено предупреждение. В случае повторного нарушения может быть возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал жителя Красноярска за нацистское приветствие.