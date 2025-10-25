Москвичка рассказала о черном Mercedes без номеров, из которого «руководили» дракой мигрантов

В ЖК «Прокшино» в Новой Москве сегодня утром произошла стычка между мужчинами, вооружёнными камнями, лопатами и дорожными знаками. По словам местной жительницы, которая поделилась информацией с изданием «Подъем», конфликт между участниками группы начался ещё накануне, а сегодня перерос в драку.

По словам собеседницы издания, возможно, это подрядные организации застройщика или частные мастера, занимающиеся ремонтом. ЖК находится на стадии строительства, и на объекте работает много мигрантов. Часто людей останавливают на улице и предлагают услуги по ремонту.

«Думаю, это, может быть, борьба за клиентов. По сообщениям соседей, накануне была какая-то сходка, что-то громко обсуждали у нас на Прокшинском проспекте. И сегодня утром приехала машина без номеров, по фотографиям это черный Mercedes у чайханы. И вот эти люди, получается, руководили процессом», — отметила москвичка.

Журналисты издания сообщают, что территория городу пока не передана, а камер системы «Безопасный город» на ней нет. Жители направляют запросы в различные инстанции с просьбой ускорить установку городских камер в общественных местах. До этого подобных массовых проблем с мигрантами не возникало.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии, есть задержанные лица. По информации СМИ, в результате инцидента пострадали как минимум три человека, предположительно, участники конфликта. Также повреждены несколько транспортных средств.