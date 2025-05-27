Москвичка устроила в квартире жуткий «хоспис» для животных
Жильцы дома в Москве пожаловались на «хоспис» для животных, где пахнет трупами
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В квартире на Ангарской улице москвичка организовала нелегальный приют для десятков собак и кошек. По данным SHOT, соседи жалуются на трупный запах, антисанитарию и другие неприемлемые вещи.
Канал сообщает, что в проблемном помещении нашли 13 собак и 18 кошек. Соседи годами страдают от антисанитарии и невыносимого запаха. Жильцы дома утверждают, что животные в квартире часто гибнут, а их трупы выбрасывают не сразу.
Несмотря на многочисленные жалобы, проблема не решалась пять лет — до отключения коммунальных услуг за долг в 200 тысяч рублей.
Прокуратура Москвы проверит условия содержания питомцев и законность действий хозяйки квартиры, называющей себя волонтером.
Ранее сообщалось, что в Кемерово незаконно организовали кладбище для домашних животных.