Москвичка устроила в квартире жуткий «хоспис» для животных

В квартире на Ангарской улице москвичка организовала нелегальный приют для десятков собак и кошек. По данным SHOT, соседи жалуются на трупный запах, антисанитарию и другие неприемлемые вещи.

Канал сообщает, что в проблемном помещении нашли 13 собак и 18 кошек. Соседи годами страдают от антисанитарии и невыносимого запаха. Жильцы дома утверждают, что животные в квартире часто гибнут, а их трупы выбрасывают не сразу.

Несмотря на многочисленные жалобы, проблема не решалась пять лет — до отключения коммунальных услуг за долг в 200 тысяч рублей.

Прокуратура Москвы проверит условия содержания питомцев и законность действий хозяйки квартиры, называющей себя волонтером.

Ранее сообщалось, что в Кемерово незаконно организовали кладбище для домашних животных.