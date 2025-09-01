Москвичку оштрафовали за репост постера, высмеивающего Гитлера

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил , что жительница столицы была наказана рублем за публикацию, высмеивающую Третий рейх.

Причиной штрафа стал репост кадра из анимационного фильма «Der Fuehrer's Face» (в русском прокате — «Лицо Фюрера»), созданного студией Walt Disney в далеком 1942 году. На изображении знаменитый утенок Дональд Дак кидает помидор в карикатурное изображение Адольфа Гитлера.

Особое внимание привлек символ свастики, размещенный вместо одного из глаз фюрера. По всей видимости, именно эта деталь и привлекла внимание правоохранительных органов к гражданке.

Всего против москвички было инициировано семь административных производств, связанных с демонстрацией нацистской символики в публичном пространстве. В итоге, суд обязал женщину выплатить штраф в размере 13 500 руб.

