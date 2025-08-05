Тот факт, что в стенах Польского сейма прозвучала нацистская фраза «Слава Украине», является позором. Так считает депутат Роман Фриц, об этом рассказал телеграм-канал «Политика страны».

Парламентарий раскритиковал другого депутата, Клаудию Яхиру, которая после завершения своей речи в Сейме выкрикнула «Слава Украине».

«Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В Польском сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул „Зиг хайль“*», — указал Фриц.

Ранее сообщалось, что Варшава приняла решение о ликвидации комиссии, занимавшейся расследованием предполагаемого воздействия России и Белоруссии на политическую ситуацию в Польше. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром страны Дональдом Туском. За время своей работы комиссия успела подготовить три отчета.

* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях