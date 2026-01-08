Москву и область накрыла мощная метель: в регионе начался снегопад с порывами ветра до 18 м/с

Столичный регион оказался во власти мощного циклона, принесшего интенсивный снегопад, метель и гололедицу. Как сообщает РЕН ТВ, в Москве и Московской области ветер усилился до 15–18 метров в секунду, что в совокупности с обильными осадками привело к образованию снежных заносов и существенно осложнило дорожную обстановку.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры тяжелых условий на дорогах. Например, Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что на трассе М4 «Дон» в Ступинском районе автомобилисты вынуждены буквально пробираться сквозь занесенные снегом участки. Ранее о приближении мощного циклона, способного принести аномальные осадки, предупреждали не только синоптики, но и «Роскосмос», опубликовавший снимки облачной системы, сделанные спутниками серий «Электро-Л» и «Арктика-М».

Метеорологи характеризуют происходящее как серьезное погодное явление. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее прогнозировал, что 9 января Москву ожидает «снежный армагеддон», в ходе которого за короткий период может выпасть не менее 30% от месячной нормы осадков. Это создает риски для движения транспорта, работы коммунальных служб и требует от жителей повышенной осторожности.