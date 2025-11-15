Первый снег принес рекорд: чем удивила москвичей погода в середине ноября

Москва обновила исторический метеорологический рекорд, продержавшийся почти целый век. По данным синоптика Михаила Леуса, 15 ноября 2025 года стало самой «мокрой» датой за этот день за последние 94 года.

Ведущий специалист Михаил Леус сообщил, что за сутки на столицу обрушилось 17 миллиметров осадков. Основная часть, 13 миллиметров, пришлась на ночной период, а еще 4 миллиметра добавились днем. Этот показатель на 0,2 миллиметра превысил предыдущее максимальное значение, которое было зафиксировано 15 ноября 1931 года.

Помимо рекордного количества осадков, этот день отметился и другими значимыми явлениями — именно тогда москвичи увидели первый в этом сезоне снег и первый устойчивый снежный покров. Данные официально зафиксированы базовой метеостанцией города на ВДНХ.

До этого сообщалось, что подмосковные леса щедро дарят грибы, несмотря на первый снег.