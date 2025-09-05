Москву и Подмосковье могут накрыть «радиационные туманы»

На Европейскую территорию России пришли первые осенние заморозки и так называемые радиационные туманы. Об этом со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца сообщило РИА Новости.

По его словам, такие явления связаны с радиационным охлаждением земной поверхности и нижних слоев атмосферы. Это, отметил он, приводит к конденсации водяного пара при достижении точки росы.

Тишковец подчеркнул, что в ночь на 5 сентября температурные показатели в центральных регионах России достигли минимальных значений. Так, в Москве и Подмосковье зафиксировали плюс 10,5 градуса, а в Волоколамске столбики термометров опустились до плюс 4,5 градуса, что стало самым холодным показателем в столичном регионе.

В Калужской области (Жиздра) температура составила плюс 2,9 градуса, в Тверской (Старица) и Смоленской (Вязьма) областях — плюс 3,2 градуса.

«Радиационные» туманы, образовавшиеся на территориях Русской равнины, Урала и Сибири, значительно ухудшили видимость — местами она составляет менее 1 тыс. метров.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что жителей Москвы и Подмосковья ожидает идеальное возвращение летней атмосферы в предстоящие выходные.