Жителям столичного региона раскрыли, когда наступит метеорологическая осень

Москвичей и жителей Подмосковья ожидает идеальное возвращение летней атмосферы в предстоящие выходные. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, после недели хмурой погоды регион наконец ощутит настоящее бабье лето. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в пятницу погода сохранит прежний характер с переменной облачностью и температурой до +20 градусов, однако уже в субботу антициклон усилится, разгоняя облака и позволяя солнцу прогревать воздух до +22 градусов. Пик улучшения погоды придется на воскресенье — самый теплый и солнечный день недели с температурой +23 градуса. Кроме того, комфортные условия сохранятся и в начале следующей недели, несмотря на некоторое увеличение облачности. Температура продолжит удерживаться на отметках выше +20 градусов, что значительно превышает климатические нормы для сентября.

По мнению синоптика, метеорологическое лето продлится как минимум до середины месяца, а настоящая осенняя погода установится лишь в третьей декаде сентября. Это создает уникальную возможность насладиться extended летним сезоном с его мягким теплом и комфортными условиями для отдыха на открытом воздухе.

Он резюмировал, что жителей столичного региона ждет не просто кратковременное улучшение погоды, а полноценное возвращение летней атмосферы на протяжении как минимум двух недель. Это позволяет планировать активные выходные и отложить сезонные приготовления к осени на более поздний срок.

