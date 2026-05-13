Москву накроет аномальное тепло: синоптик Леус предупредил о грозах, туманах и низком давлении в среду

Столичный регион окажется во власти циклонического вихря, который выходит с запада в районы Прибалтики. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, именно его теплый сектор обеспечит аномально высокую для середины мая температуру.

По словам синоптика, атмосфера над регионом станет неустойчивой. При облачной погоде с прояснениями после полудня местами пройдут кратковременные дожди, а в утренние часы в отдельных районах, особенно на юге области, сохранятся очаги туманов.

Температура воздуха превысит климатические рамки и составит плюс 20–22 градуса, по области ожидается от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.