Москву накроет «комариная буря»: эксперт сказал, когда ждать пик и почему пока тихо

Москву предупредили о «комариной буре», которая может накрыть столицу уже через две недели. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с агентством «Москва» объяснил, что пока комаров меньше, чем год назад, но это лишь затишье перед резким ростом популяции. Причина — погодный парадокс: майская и июньская жара при неравномерных дождях не дала сформироваться устойчивым временным водоёмам, и лужи пересыхали быстрее, чем завершался цикл развития личинок.