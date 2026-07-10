Москву накроет «комариная буря»: эксперт сказал, когда ждать пик и почему пока тихо
Эксперт Вольпин: через две недели Москву накроет «комариная буря»
Москву предупредили о «комариной буре», которая может накрыть столицу уже через две недели. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин в беседе с агентством «Москва» объяснил, что пока комаров меньше, чем год назад, но это лишь затишье перед резким ростом популяции. Причина — погодный парадокс: майская и июньская жара при неравномерных дождях не дала сформироваться устойчивым временным водоёмам, и лужи пересыхали быстрее, чем завершался цикл развития личинок.
Сейчас, по словам специалиста, влаги накопилось достаточно, и насекомые перешли в фазу активного выплода. Если высокие температуры сохранятся, природа компенсирует паузу уже к концу следующей недели. Пик активности традиционно приходится на конец июля — начало августа, но в этом году он будет усилен ещё и сезонным спадом численности естественных врагов комаров: стрекоз, лягушек и насекомоядных птиц.