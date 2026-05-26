Москву наводнили китайские туристы: как безвизовый режим грозит обернуться транспортным коллапсом и дикими ценами

Российская столица переживает беспрецедентный по масштабам приток зарубежных путешественников, который грозит серьезными испытаниями для городской инфраструктуры. Количество туристов из Китая бьет все исторические рекорды, создавая для индустрии гостеприимства иллюзию «золотой жилы». Однако для обычных москвичей и российских туристов из регионов эта ситуация таит в себе большие потребительские риски.

Организованные группы из КНР, путешествующие по безвизовым спискам, заранее выкупают лучшие номера в отелях категории 4–5 звезд. У входов в Кремль, Третьяковскую галерею и Оружейную палату выстраиваются многочасовые очереди. Российские туристы, приехавшие на выходные из регионов, физически не могут попасть на главные культурные объекты. Цены на экскурсии, билеты и проживание внутри Москвы из-за возникшего дефицита грозят стремительным ростом.

Официальные данные подтверждают масштаб происходящего. Комитет по туризму Москвы недавно сообщил, что за последний год столицу посетили более 470 тысяч граждан Китая. Благодаря этому показателю Поднебесная уверенно вошла в пятерку самых быстрорастущих туристических рынков для российской столицы.

Главным ускорителем бума стал безвизовый режим, который кардинально изменил поведение китайских путешественников. Россия перестала восприниматься как далекая северная страна, куда ездят один раз в жизни после долгой подготовки. Теперь это доступное, близкое и модное направление для коротких спонтанных поездок или отпуска на праздничные дни. Во время недавних торжеств по лунному календарю, по данным опросов мировых туроператоров, Россия заняла шестое место в мире по популярности среди китайцев, а Москва безоговорочно возглавила список самых желанных городов для посещения.

Однако за красивой отчетностью скрывается опасная теневая сторона. Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец призвал власти и бизнес не поддаваться эйфории и вспомнить о масштабной проблеме, существовавшей до пандемии. Речь идет о так называемой «китайской туристической мафии», когда все обслуживание гостей из КНР замыкалось внутри китайской диаспоры. Это не приносило легальных доходов ни российскому бизнесу, ни бюджету, но при этом интенсивно эксплуатировало городскую инфраструктуру без всякой компенсации.

Эксперт напомнил, что на момент начала эпидемии коронавируса колоссальный поток туристов из Поднебесной находился под полным контролем именно этой теневой структуры. Обслуживание организованных групп осуществлялось силами исключительно китайской диаспоры по «серым» и даже «черным» схемам. Для легального российского турбизнеса этот поток был абсолютно убыточным и паразитическим. Лже-гиды, нелегальные водители, владельцы подпольных гостиниц и хостелов — все они являлись гражданами КНР, проводили расчеты через закрытые китайские платежные системы и не платили налогов в российский бюджет. Туристов централизованно водили только в «свои» закрытые магазины сувениров и рестораны с теневой бухгалтерией. В итоге легальная отрасль несла колоссальные убытки, а в системе отсутствовали гарантии безопасности для людей.

Пандемия временно обнулила эту проблему, но сейчас, на волне нового безвизового бума, «серые» схемы могут реанимироваться в одночасье. Александр Гордиец подчеркнул, что если контролирующие органы и власти будут закрывать глаза на происходящее под лозунгами о дружбе с Китаем, то Москва получит лишь инфраструктурный перегруз, транспортный коллапс у музеев и нулевой экономический эффект для страны. Чтобы избежать повторения доковидного кошмара (вспомнить хотя бы ситуацию в Царском Селе, где ажиотажный спрос на экскурсии наблюдается уже с апреля), необходимо уже сейчас навести порядок и не допустить возвращения теневого бизнеса.