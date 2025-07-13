Москву ожидает экстремальная погода: МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре

Экстренное предупреждение для жителей и гостей Москвы: 14 июля ожидается крайне неблагоприятная погода. В течение суток прогнозируются кратковременные дожди, местами переходящие в ливни, а также грозы, сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграм-канале МЧС Москвы.

Во второй половине дня и вечером возможны осадки в виде града. Особое беспокойство вызывает шквалистое усиление ветра — ночью порывы достигнут 15 м/с, а днем могут достигать 17-20 м/с.

Главное управление МЧС России по г. Москве призывает граждан соблюдать максимальную осторожность. Рекомендуется парковать автомобили в безопасных местах, вдали от деревьев и неустойчивых конструкций. На улице следует обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции. Водителям необходимо быть предельно внимательными за рулем и не совершать резких маневров. Особое внимание следует уделить безопасности детей — не оставляйте их без присмотра.

В случае возникновения опасных ситуаций можно обратиться за помощью по телефонам экстренных служб: 101 или 112. Также действует единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.