Москву со среды накроет лето и жара под 30 градусов

Москвичей и жителей Московской области к середине наступившей июньской недели ожидает «настоящее лето». Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС специалист отметил, что начиная со среды воздух в столичном регионе прогреется до плюс 26-28 градусов, а местами столбики термометра могут достигать и все 30 градусов.

«Со вторника начинается решительное наступление лета - дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем - до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-28 градусов», - сообщил Вильфанд.

Такая летняя погода продлится в столице как минимум до начала следующей недели. При этом осадков не ожидается, отметил синоптик.

Также ожидается активный прогрев воды в реках и озерах Москвы и подмосковья. Уже в выходным температура в водоемах может составить комфортные для купания 19-20 градусов, добавил Вильфанд.