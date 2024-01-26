Мособлдума: более 17 тысяч семей участников СВО получили меры поддержки в Подмосковье за год

В Подмосковье по итогам прошлого года была оказана поддержка более чем 17 тысячам семей участников СВО. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

«В Московской области реализуется большая часть мер, которые рекомендованы региональным стандартом федеральной рабочей группы по СВО под руководством Андрея Турчака. Ряд мер предоставляется сверх стандарта», - отметил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

В Подмосковье семьи участников СВО могут рассчитывать на бесплатное посещение детсада и секций, бесплатное питание в школе, летний отдых детей, помощь на дому, юридическую и психологическую поддержку. В рамках программы отдыха для детей участников СВО в этом году планируется организовать шесть смен по 500 детей.

Участники СВО с инвалидностью могут рассчитывать на персональных помощников. Также ранее стартовал пилотный проект по системе долговременного ухода, в том числе участникам СВО с инвалидностью. В пилотный проект вошли шесть округов.

В 2023 году внедрили услугу по бесплатному оздоровлению родственников погибших участников СВО. Такую помощь можно получить в центрах «Ясенки», «Коломенский», «Лесная поляна» и «Сосновый бор».

Большую работу по поддержке бойцов проводит областной филиал госфонда «Защитники Отечества». На данный момент фондом проведено уже более 350 психологических и 750 юридических консультаций, адаптировано пять квартир ветеранов, оказана помощь в трудоустройстве ветеранов.