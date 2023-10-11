Мособлгаз обеспечил Щелковский колледж новым учебным оборудованием

В начале будущего года состоится набор групп по изучению тематики топливно-энергетического комплекса. Как отмечает глава Андрей Булгаков, благодаря целенаправленной профессиональной ориентации и господдержке будет решаться важная задача по подготовке кадров.

Всего в регионе шесть колледжей получили оборудование и сертификаты. В учебные группы будут набираться ребята из 9-х классов, которые захотели больше узнать про сферу энергетической отрасли. Теория будет сочетаться с практикой, подчеркивает директор Щелковского колледжа Флора Бубич. «Мособлгаз» не только поможет научиться работе с приборами, но и познакомит с корпоративной этикой.